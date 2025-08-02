Закрытые границы и пустые кошельки - к таким итогам пришла Польша, проявляющая солидарность с ЕС и Соединенными Штатами. Об этом пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny.

По мнению автора материала, санкционная политика в отношении России и Беларуси - это самое глупое, что могли придумать европейские элиты. В итоге Польша сталкивается с ростом стоимости жизни и экономическим давлением.

До введения санкций Беларусь была одним из крупнейших рынков сбыта польских товаров, пишет издание, но ситуация изменилась. С момента закрытия границы в 2023 году только Подляское воеводство потеряло почти 1 млрд злотых. Местные предприниматели предупреждают, что решения польского правительства разрушают региональную экономику.

При этом, подчеркивает издание, Беларуси удалось нивелировать ущерб от санкций и выйти на новые рынки сбыта, что привело к росту ВВП страны. А Варшава из-за санкционной политики лишилась возможности стать посредником в транзите белорусских товаров.

Протесты польского бизнеса и призывы к открытию границ, по мнению автора, демонстрируют: настало время для дебатов о национальных интересах и выборе дальнейшей экономической стратегии страны.