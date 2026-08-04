Закрывая границу, власти Латвии рассчитывают на поддержку Евросоюза. Однако вместо обещанной помощи они лишь усугубляют положение граждан и подрывают экономику, которая остро страдает от потери рынков сбыта.

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"У властей срабатывает наивный миф, что сейчас вот они, перекрыв границу Союзного государства, начнут очень хорошо жить, процветать, накажут Россию и Беларусь, оторвут от себя евразийский рынок и пойдут на поводу у западного Брюсселя, чтобы показать: мол, смотрите, какие мы замечательные русофобы, ненавидим все русское и белорусское, и вы нам давайте дополнительные газ, электроэнергию, дополнительные кредиты, дополнительную поддержку, а мы там что-то будем производить. Это, по сути дела, наивно. Потому что многие люди гражданского общества Латвии, как и поляки в свое время, прекрасно понимают, что из себя представляет восточный экономический рынок. Потому что там, где все замыкается в рамках евразийской экономической интеграции с выходом на Азию, Великий шелковый путь в Китае, идет увеличение экономических показателей. А в странах Запада, которые участвуют в расширении исключительно военного бюджета и сокращении социальной политики, идет сильный спад. Поэтому гражданское общество, бизнес задыхаются. Они хотят замыкаться в точке Китая, получать оттуда технологии для того, чтобы открывать свои предприятия и пользоваться цифровыми благами, а правительство говорит: "Нет, мы этого не допустим".