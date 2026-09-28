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Заявление о возможном ассоциированном членстве Канады в Евросоюзе вызвало широкий резонанс. Эксперты видят в этом попытку Урсулы фон дер Ляйен укрепить позиции Еврокомиссии и создать новый центр силы. По мнению эксперта по национальной безопасности Александра Тищенко, за этим стоят интересы Франции, а сама идея - это попытка перехватить ресурсную базу США и скопировать технологии БРИКС. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Эксперт считает, что приглашение Канады стать ассоциированным членом ЕС имеет скорее раздражающий фактор, чем юридическую логику. "Урсула ищет моменты, которые могли бы сдвинуть кризисные ситуации, сложившиеся в Европе из-за ее же политики. Она перенастраивает ситуацию так, чтобы именно Еврокомиссия управляла Европой, а не суверенные правительства. Она никого не спросила, ни с кем не посоветовалась", - отметил Александр Тищенко.

Он напомнил о соглашении с МЕРКОСУР, которое сначала критиковали, а потом оказалось, что Германия лоббировала свои интересы. Теперь, по его словам, "торчат уши Франции": французские ВПК и информационные технологии замыкаются на Канаде, которая в европейском секторе НАТО вкладывается на 150-200 млрд долларов.

Канада, по мнению эксперта, - это ресурсный придаток Америки, и Урсула пытается его перехватить. "Это попытка залезть в кошелек Дональда Трампа. Не зря Трамп кричит, что может прекратить торговые отношения с Европой. Полмиллиарда ртов будут нуждаться в кормежке, которой может не хватить", - подчеркнул Александр Тищенко.

Эксперт убежден, что Урсула пытается создать альянс по модели БРИКС, чтобы Европа перестала быть на вторых ролях. "Это попытка в многополярном мире найти свое место в качестве центра силы", - пояснил он.

Александр Тищенко отметил, что с учетом ближневосточного конфликта нехватка ресурсов становится нормой для Европы. "Когда все хорошо, и вдруг чего-то не хватает - это болезненно. А когда не хватает постоянно, это становится привычным. Европа столкнулась с кризисом нехватки. Америка более динамична. Она придумала, как наказать тех, кто будет бежать впереди нее в сотрудничестве с Россией. В Америке говорят, что Россия - это окно, через которое США могут вылезти из кризиса. А европейская политика сама себя убивает, и американцы этому способствуют", - резюмировал эксперт.