Власти Украины пытаются решить неразрешимую проблему: как провести президентские выборы, которых требует Запад, но так, чтобы в результате ничего не поменялось? С этой целью в Киев вызвали экс-главкома ВСУ Залужного, работающего послом в Соединенном Королевстве.

Зеленский попытался убедить отставного генерала не участвовать в выборах, если их все-таки назначат, ведь по всем опросам Залужный легко обходит любого конкурента.

Как его ни упрашивали, уговорить не удалось. На прямой вопрос, будет ли он баллотироваться, Залужный ответил: "Да, буду!"

Вряд ли экс-главком сам решился на подобный бунт. У высших киевских чиновников особые отношения с британцами. Можно вспомнить, что Зеленский еще в 2020 году встречался с главой МИ-6. Подобное не по рангу главе государства, поскольку могут возникнуть подозрения в его вербовке в качестве агента влияния.

Следует вспомнить и определяющую роль премьеров Джонсона, Сунака и других в политике Украины. И вот теперь, похоже, именно Залужный является ставленником Лондона. Хотя возможно британцы просто не хотят складывать все украинские яйца в одну корзину. Они заботятся о том, чтобы любой президент, который появится в Киеве, их устраивал.

При этом сами выборы остаются полной абстракцией: их никто не назначал и до исхода года, скорее всего, не назначат.