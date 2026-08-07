Россия нашла способы противодействовать всем видам оружия, которым снабдили Украину западные страны. Об этом заявил экс-главком ВСУ Залужный. С учетом того, что Залужный рассматривается в качестве потенциального будущего президента страны, его заявление можно считать знаковым.

Кстати, по данным опроса, опубликованного накануне, Зеленский в рейтинге потенциальных кандидатов находится на 6-м месте. На первом же - именно Залужный.

Пессимизм охватывает и украинских союзников в Европе. Немецкая Bild сообщает, что надежды остановить российское наступление ударами по логистике не оправдались: давление на ВСУ по всему фронту продолжается, и сдерживать его становится все сложнее.

При этом у Киева внезапно не оказалось необходимых ракет ПВО. А в новых поставках ракет Зеленскому отказывают как европейские правительства, так и Трамп.