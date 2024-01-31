Залужного не уволили из-за утечки данных о его отставке, сообщила New York Times

Отставка главкома ВСУ отложена. Залужного не уволили из-за утечки информации о снятии его с должности. Об этом пишет New York Times. Также камнем преткновения стало отсутствие ему замены. По данным украинских СМИ, Залужному предложили другую значимую должность, но вмешались "международные партнеры". По всей видимости, актерская игра Зеленского на посту президента западным режиссерам надоела.



Издание подмечает - подобная борьба за власть и путаница в верхах ощутимо влияют на моральный дух украинских солдат и работу старших офицеров, подрывая доверие к иерархии командования.