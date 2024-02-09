Залужный отправлен в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, пишет Sputnik.



"С 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда…Я назначил генерал-полковника Сырскогоглавнокомандующим Вооруженных сил Украины", - сказал Зеленский ввидеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Зеленского, он встретился с Залужным иобсудил, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины, поскольку "время для такого обновления - именно сейчас".