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Залужный отправлен в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а командующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, пишет Sputnik.
"С 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда…Я назначил генерал-полковника Сырскогоглавнокомандующим Вооруженных сил Украины", - сказал Зеленский ввидеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Зеленского, он встретился с Залужным иобсудил, кто может быть в обновленном руководстве Вооруженных сил Украины, поскольку "время для такого обновления - именно сейчас".
При этом Зеленский предложил Залужному "и дальше быть в команде".
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