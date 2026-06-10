Замена военного потенциала США обойдется ЕС в 500 млрд евро

Европа строит планы на случай менее активной роли США в НАТО. Для замещения военного потенциала Соединенных Штатов в Евросоюзе понадобится 500 млрд евро, сообщает Politico.

По данным издания, Еврокомиссия рассматривает инициативу по развитию так называемых стратегических средств обеспечения армии: воздушной дозаправки, систем командования и управления, спутниковой разведки, космических систем наблюдения и военной логистики, которые сегодня в значительной степени предоставляют США.

Как отмечает издание, Вашингтон ранее передал партнерам по альянсу список военных активов, которые больше не намерен предоставлять, включая дальнобойные разведывательные беспилотники и самолеты-заправщики. Кроме того, в начале мая США начали выводить своих военных из Германии. По-прежнему не известны планы Вашингтона по ротации контингента в Литве.