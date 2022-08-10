Замена главы Еврокомиссии неизбежна? Руководитель правящей партии в Польше назвал условия

Варшава готова осуществить в Европе переворот и свергнуть главу континентального правительства Урсулу фон дер Ляйен. Руководитель правящей партии "Право и справедливость" объявил, что замена главы Еврокомиссии неизбежна, если Варшаве не будут перечислены деньги из антикризисного фонда по борьбе с последствиями пандемии.

Польша должна была получить 35 миллиардов евро, но эти средства заморожены в связи с судебной реформой: Европа обвиняет поляков в нарушении принципа разделения властей и попрании принципов демократии.