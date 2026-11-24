"Замерзнем, но не сдадимся". Порядка 700 работников завода Siemens Energy в Нюрнберге вышли на пикет в рамках серии предупредительных забастовок сотрудников металлургической и электротехнической промышленности Германии.

Требование житейское - прекратить сокращения и повысить зарплаты. Несмотря на мороз, люди намерены стоять до конца.

"Мы боремся с растущей арендной платой, безумно дорогим топливом, не знаем, как платить за отопление. Предупредительная забастовка - это только первый шаг", - заявляют участники акции.

По данным профильного профсоюза, 24 ноября в забастовке участвуют уже 340 тыс. сотрудников более чем 240 компаний по всей стране.