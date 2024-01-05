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Замерзшие водопады привлекают туристов в китайский Цинчжоу

В Китае сильное похолодание с рекордно низкими температурами привело к замерзанию водопадов в городе Цинчжоу. Потоки воды застыли в виде ледяных глыб причудливых форм.

Уникальное природное явление привлекает внимание туристов. Посетители с удовольствием гуляют по парку и фотографируют ледяное чудо.

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