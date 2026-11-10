Замглавы МИД Польши обвиняют в присвоении имущества на сумму около 3 млн долларов

Национальная прокуратура предъявила обвинение замглавы МИД Польши в присвоении чужого имущества на сумму около 3 млн долларов.

Как утверждает следствие, Владислав Теофил Бартошевский с 2004 года распоряжался вверенными ему в управление имущественными средствами мецената Чехановецкого, а с сентября 2005-го за счет его фонда профинансировал покупку, отделку и обустройство трех квартир в Варшаве.

Бартошевскому может грозить до 10 лет тюрьмы.

Дело о махинациях чиновника вскрылось на фоне политического кризиса в Польше. Продолжается борьба президента и премьера за Конституционный Трибунал.

Согласно свежему опросу, 47,5 % поляков хотят ухода Туска с поста именно в связи с захватом суда.