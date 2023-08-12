Замглавы МИД Литвы ушел в отставку из-за пьянства

Литовцы продолжают сетовать на то, что в дни проведения недавнего саммита НАТО Вильнюс превратился в потемкинскую деревню. На днях вдруг обнаружилось, что на одной из улиц города частично испарился свежеположенный асфальт. Речь идет про участок в центре Вильнюса рядом с железнодорожным вокзалом. Завесу тайны фокуса власти пока не приоткрыли.