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Замглавы МИД Литвы ушел в отставку из-за пьянства

Литовцы продолжают сетовать на то, что в дни проведения недавнего саммита НАТО Вильнюс превратился в потемкинскую деревню. На днях вдруг обнаружилось, что на одной из улиц города частично испарился свежеположенный асфальт. Речь идет про участок в центре Вильнюса рядом с железнодорожным вокзалом. Завесу тайны фокуса власти пока не приоткрыли.

Возможно, они заняты поиском ответа, почему замминистра иностранных дел Адоменас сел за руль в нетрезвом состоянии - его задержали. Чиновник извинился и подал в отставку.

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