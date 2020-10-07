Заминированный автомобиль взорвался в сирийском Эль-Бабе

В Сирийском городе Эль-Баб - на границе с Турцией - взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибли не менее 17 человек, более 50 ранены. Взрыв произошел в авто, припаркованном рядом с гаражом, расположенным практически в самом центре города. Теракты в этом регионе случаются нередко. Территории находятся под контролем незаконных вооруженных бандформирований. Именно они, как правило, прибегают к терактам с целью противостояния между собой за власть.