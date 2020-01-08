Заминированный автомобиль взорвался в столице Сомали - Могадишо

ЧП произошло недалеко от административных зданий и парламента. Есть погибшие. Их количество уточняется. Напомним, в африканском государстве уже много лет идет гражданская война. Страна фактически распалась на несколько частей. Признанное другими государствами правительство находится в конфликте с сепаратистами и радикальными исламистами.