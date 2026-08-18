Замминистра обороны Польши заявил о подготовке к возможной войне

Польша готовится к возможной войне, но рассчитывает, что она все же не начнется. Об этом заявил замминистра обороны страны.

По словам Томчика, Варшава наращивает оборонный потенциал для того, чтобы армия была способна проводить операции в крайне неблагоприятных условиях. В частности, в Минобороны готовятся к возможным атакам на объекты энергетики. Среди нововведений Томчик назвал систему подавления беспилотников SAN.