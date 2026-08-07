Замминистра внутренних дел Польши назвал участившиеся нападения на граждан Украины "естественными"

Громкое заявление из Варшавы взбудоражило общественность. Заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Душчык назвал участившиеся инциденты и нападения на граждан Украины "в некотором роде естественными". Чиновник заявил, что подобные бытовые и социальные конфликты были неизбежны и "должны были произойти".

Причина - взрывной рост масштабов миграции за последнее десятилетие. По данным МВД, если десять лет назад в Польше проживало всего 100 тыс. мигрантов, то сегодня их число превышает 2,5 млн человек, и подавляющее большинство из них - украинцы.