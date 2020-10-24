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Замор морских обитателей в Таиланде

ЧП, по мнению ученых, произошло из-за поступления в прибрежные воды слишком большого объема пресной воды. Уровень соли критически снизился, и резкая смена условий окружающей среды привела к гибели морских обитателей.

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