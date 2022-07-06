3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Занавес для клоуна Бо"- британские СМИ пророчат Борису Джонсону закат карьеры
"Занавес для клоуна Бо", "Борис на самом краю", "Наконец-то" и "Конец игры" - первые полосы британских газет охватил новый инфоповод. После отставки ключевых министров Британии местные СМИ пророчат премьеру Джонсону закат карьеры. Уход глав Минфина и Минздрава стал последней каплей в сосуде терпения местных жителей. Министр здравоохранения, опубликовавший в соцсети заявление об уходе, пояснил, что "потерял доверие" к Борису Джонсону. После чего оказалось, что не он один. Череду отставок поддержал зампред Консервативной партии по делам молодежи. Свои посты покинули торговый представитель Великобритании и три секретаря парламента. "Для Джонсона игра окончена, он потерял доверие своей партии и страны. Каждый день, что он остается, углубляет ощущение хаоса. Для блага страны он должен уйти", - резюмирует газета "Таймс".
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все