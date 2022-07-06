"Занавес для клоуна Бо"- британские СМИ пророчат Борису Джонсону закат карьеры

"Занавес для клоуна Бо", "Борис на самом краю", "Наконец-то" и "Конец игры" - первые полосы британских газет охватил новый инфоповод. После отставки ключевых министров Британии местные СМИ пророчат премьеру Джонсону закат карьеры. Уход глав Минфина и Минздрава стал последней каплей в сосуде терпения местных жителей. Министр здравоохранения, опубликовавший в соцсети заявление об уходе, пояснил, что "потерял доверие" к Борису Джонсону. После чего оказалось, что не он один. Череду отставок поддержал зампред Консервативной партии по делам молодежи. Свои посты покинули торговый представитель Великобритании и три секретаря парламента. "Для Джонсона игра окончена, он потерял доверие своей партии и страны. Каждый день, что он остается, углубляет ощущение хаоса. Для блага страны он должен уйти", - резюмирует газета "Таймс".