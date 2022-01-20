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Заокеанские кураторы разрешили прибалтам поставлять Киеву оружие

В опасную игру все дальше втягивают и Украину. Заокеанские кураторы любезно разрешили прибалтам поставлять Киеву оружие,сделанное в США.При этом Штаты, естественно, увеличили финансовый объем неотложной помощи Украине до 300 миллионов долларов.

В унисон действует и Великобритания. В течение 3 дней Британия переместила в Украину огромное количество военных грузов, среди них противотанковые системы и заряды.

Тут еще и шведы объявили частичную мобилизацию армии и перебросили несколько тысяч солдат на остров Готланд. За последние полвека европейский режим так активно к войне еще не готовился. И плацдармом выбрана Украина.

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