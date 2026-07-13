Запад готовится к большой войне? О чем говорят рекордные бюджеты и "военный Шенген"?

Военные заводы Европы после 2022 года расширяются втрое быстрее. Новых промышленных объектов в ЕС появилось более чем на 7 млн кв. м. По сути, это перевооружение исторического масштаба.

Концерн Rheinmetall запустил производство боевых машин Lynx, а BAE Systems в Уэльсе увеличивает выпуск снарядов 16 раз. В Германии разворачивается производство ракет Patriot. Запущен план перевооружения Европы на 800 млрд евро. Что это значит? Возьмем, например, производство боеприпасов. Шесть лет назад их делали около 300 тыс. в год, а сейчас - 2 млн. Если в 1990-е годы учения НАТО были преимущественно миротворческими и антипиратскими, то сегодня эти маневры выглядят как репетиция полномасштабной войны.

Василий Фатигаров, военный политолог (Россия):

"Тратятся миллиарды долларов, перестраиваются мосты, дороги, изменяется порядок перемещения военной техники. В Чехословакии в процессе учений танки начали идти по автомагистралям. Раньше они перемещались либо железнодорожным транспортом, либо на специальных автомобильных платформах. Что такое танк на автомагистрали, объяснять не нужно. Значит, как на гражданскую автомагистраль наплевать. Соответственно, перемещение техники, так называемый военный шенген, идет без ограничений. Это прямая подготовка к войне с Союзным государством".

В ноябре 2025-го была представлена инициатива Еврокомиссии под названием "военный Шенген". Внутри ЕС создается зона свободного передвижения для войск, устраняются все бюрократические и инфраструктурные барьеры. Если раньше на переброску армии и техники могло уйти 1,5 месяца, то сейчас срок сокращен до трех дней в мирное время и до шести часов в чрезвычайных ситуациях, а в кризисных условиях войска НАТО смогут пересекать территорию ЕС вообще без получения разрешений.

"Военно-политическое руководство Евросоюза вполне открыто готовится к полномасштабной войне с Россией. Это подготовка как к конвенциональным боевым действиям, так и к возможному применению оружия массового уничтожения. Делаются практические шаги, на которые выделяются существенные деньги. Это не вопросы пропаганды, а вопросы практической подготовки прифронтовой и тыловой зон обеспечения армии НАТО", - выразил уверенность военный эксперт (Россия) Борис Рожин.

Переброска войск обходится дорого. Чтобы делать это за часы, а не недели, нужно модернизировать 500 объектов инфраструктуры - мостов, тоннелей, дорог - вдоль четырех основных военных коридоров, и на это нужно еще 100 млрд евро.

Есть и другие тревожные звоночки. В июне 2026-го армия Нидерландов впервые за 30 лет провела масштабное учение по развертыванию временного лагеря для военнопленных. Объект рассчитан на одновременное содержание до 2 тыс. человек. Это не палаточный городок, а капитальное сооружение с продуманной инфраструктурой - небольшие белые бараки, столовая, медпункт и прогулочные дворики. Военные подчеркивают, что учения не являются формальностью, это часть возвращения к планированию сценариев массового захвата военнопленных, которые сегодня видятся актуальными.

По мнению военного обозревателя, основателя проекта MilitaryRussia.ru (Россия) Дмитрия Корнева, Европа не готова к военной жизни. Средний европеец имеет совершенно другие проблемы, например, где что купить, куда съездить отдохнуть, его беспокоит судьба Палестины. Но явно не беспокоят военно-промышленные комплексы, развитие экономики и "угроза" с Востока, однако определенные силы хотят создать тонус, возродить интерес, произвести определенного рода милитаризацию, поэтому и предпринимаются усилия, которые возвращают Европу к уровню военизации в годы холодной войны. "Они не смогут к этому приблизиться, но попытаются. Фактически это означает повышение тонуса, улучшение ситуации военно-промышленного комплекса, своеобразной прокачки, в том числе с применением украинского опыта", - считает он.

Европейское общество, однако, избалованное десятилетиями мира и стабильности, в своей массе не горит желанием воевать, однако решение уже принято на самом верху, и теперь задача политических и военных элит промыть мозги собственному населению, чтобы подготовить его к неизбежности конфликта. Для этого используются все рычаги нагнетания страха через СМИ, создания видимости неизбежной угрозы. Впрочем, большие надежды возлагаются и на новые технологии, прежде всего беспилотники. Один из элементов милитаризации Европы - проект "Стена дронов", полное развертывание которого планируется завершить к концу 2027-го. Стена будет проходить вдоль восточных границ ЕС - от Балтийского до Черных морей.

Борис Рожин:

"Проект - калька с проекта, который пытаются реализовать в Украине, то есть попытка заместить нехватку войск большим количеством различных беспилотников с разным радиусом действия и принципом применения. А для этого требуются новые производства, наращивание комплектующих к ним, создание взрывчатки и обучение личного состава. Все это и масштабируется в рамках НАТО, в частности, в ключевых странах альянса".

Впервые после Второй мировой войны Германия размещает полноценное боевое соединение своих сухопутных войск на постоянной основе за пределами страны, в Литве. 45-я танковая бригада к концу 2027-го должна достичь полной боеготовности, а ее общая численность составит около 5 тыс. военнослужащих. Основные силы бригады будут размещены на полигонах Руднинкай и Рукле. Это соединение, в состав которого входит три танковых батальона, включая многонациональную боевую группу НАТО, оно будет играть центральную роль на восточном флаге альянса и прикрывать Сувалкский коридор - стратегически важный 100-километровый участок между Польшей и Литвой.

Факт В июне 2026-го бригада уже провела свои первые боевые учения Freedom Shield на полигоне Пабраде, всего в 15 км от границы с Беларусью, задействовав около 3 тыс. военнослужащих, 800 единиц техники из 8 стран НАТО и более 300 беспилотников.

"Развертывание бригады в Прибалтике являются политическим жестом. Внимание восточному флангу НАТО усиливается. Танковая бригада - достаточно серьезное воинское формирование, это своеобразный плацдарм и база для возможного развертывания более серьезных сил в случае необходимости. Это объединение уже может действовать самостоятельно при поддержке местных вооруженных формирований, в том числе армий прибалтийских государств. Армии есть не только на бумаге, там числится как минимум определенное количество личного состава. Да, эти армии сами не представляют серьезной силы, поэтому развертывание бригады бундесвера создает определенный воинский кулак", - поделился видением ситуации Дмитрий Корнев.

ЕС впервые поручил Европейскому космическому агентству заняться обороной, выделив ему рекордный трехлетний бюджет в 22 млрд евро. В рамках этой инициативы создается группировка малых спутников для передачи разведданных в реальном времени. Развиваются европейские альтернативы Starlink и GPS. Запуск программы запланирован на второй квартал 2026 года. Впрочем, точный бюджет и список промышленных участников пока не раскрыты, однако в следующем многолетнем бюджете ЕС на 2028-2034-е годы на оборонный космос заложен 131 млрд евро - это в пять раз больше предыдущего периода.

Василий Фатигаров считает, что ЕС реанимирует военную и наступательную промышленность для войны с Россией и победы над ней. Но маленькая ремарка: реально ядерной страной является только Франция, потому что Великобритания без США не может управлять своими боеголовками, ни одна подводная лодка не может выйти в море в Великобритании по техническим причинам. Во Франции же количество боеголовок сейчас засекречено, но их уровень в десятки, если не в сотни раз, меньше, чем в России.

Василий Фатигаров

"Из чего мы делаем вывод, что в случае ядерного конфликта европейская часть России понесет тяжелое поражение. Предположительно, погибнет столько же людей, сколько погибло в СССР во время Великой Отечественной войны, но страна останется, возродится и сможет дальше существовать, а от Европы останется радиоактивный пепел. Европы не будет совсем в случае ядерного конфликта с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Но это они почему-то понять не хотят", - добавил российский военный политолог.

На самом деле между конфликтом в Украине и потенциальным прямым столкновением России с ЕС есть серьезное различие. В последнем случае Москва не будет действовать по украинскому сценарию, сражаясь за каждый километр в позиционной войне на истощение. При возникновении экзистенциальной угрозы самому существованию государства российская военная доктрина прямо предусматривает возможность применения ядерного оружия. Кроме того, война России и Украины сегодня по своей сути является прокси-войной с Западом, который воюет ею с Российской Федерацией.

Борис Рожин: "Если бы они были уверены, что Россия не применит ядерное оружие, они бы уже напали. Лишь оно сдерживает потенциальную агрессию, поэтому у военно-политического руководства стоит задача демонстрировать, что любое нападение приведет к неминуемой ядерной войне. Только это их сдерживает, но надо укреплять и наземные сухопутные силы на территории Северо-Запада России, российско-белорусскую группировку, которая находится на границе с Польшей и Литвой. Собственно, хочешь мира - готовься к войне".

Польша и Германия находятся в состоянии негласной гонки за статус самой мощной армии в Европе. Варшава делает ставку на количество и немедленную боеготовность. Рост оборонного бюджета самый высокий во всем НАТО по темпам. Планируется довести численность армии до 500 тыс. человек к 2030 году. Германия же делает ставку на финансовую мощь и технологическое превосходство. Канцлер Фридрих Мерц открыто заявил о стремлении сделать бундесвер сильнейшей армией в Старом свете. Объем заказов на военную технику в 2025-м достиг ошеломляющих 85 млрд евро - это больше, чем у Великобритании и Польши вместе взятых, а к 2029-му бюджет бундесвера достигнет 153 млрд евро.

Но почему они решили воевать с Россией? Все просто - внутриполитическая ситуация. Что Мерц, что Макрон, что был Стармер в Великобритании - это люди, не пользующиеся популярностью в своих странах, и сохранить свою власть могут только в случае нагнетания антироссийской истерии, ведения боевых действий.

Следующим эшелоном идет Польша и Румыния. Эти две страны милитаризуются так, что оборонный бюджет Польши перестал быть таковым. Его уже можно назвать военным. Америка не стесняется и называет ведомство Министерством войны, а не Министерством обороны. "Опять-таки в Польше проводятся учения по сценарию с нападением на Россию. Польша, Франция провели учения ядерными ударами по Минску и Санкт-Петербургу. Они даже не стесняются и прямо говорят, что собираются нападать на Россию", - заявил Василий Фатигаров.

Европейские политики и военные открыто называют 2028-2030 годы часом икс. А Кир Стармер заявил о возможной войне в 2030 году. Генералы НАТО называют 2028-й. Неужели ЕС реально готовится к войне с Россией? Пока как минимум речь идет о создании материальной базы для войны - новые заводы, перепрофилированные производства, тяжелая техника, снаряды, ракеты, дроны, корабли. То есть, если что, у нее все будет.

Дмитрий Корнев:

"Говорить о том, что Европа может неожиданно от учений и от обычной текущей жизни вдруг неожиданно перейти в атаку, во-первых, невозможно в современном информационном обществе. Современные разведки работают так, что мы не сможем пропустить этот момент. И до этого момента пока, слава богу, далеко, но надо держать ухо востро и наблюдать за происходящим. Но дела расходятся со словами. На словах там очень все милитаризовано, и они готовы к каким-то действиям".

Подготовка ЕС к большой войне больше не является гипотетическим сценарием, это объективная реальность, зафиксированная в бюджетах, контрактах, инфраструктурных проектах и учениях. Но прямое столкновение между ЕС и Россией означало бы ядерную эскалацию, что делает такую войну нерациональной для обеих сторон, поэтому наиболее вероятным сценарием остается затяжное противостояние по украинскому образцу, где Европа будет наращивать помощь Киеву, избегая прямого вступления в конфликт. Впрочем, цена ошибки в этой игре - существование целых государств.

Зачем после 2022 года военные заводы Европы стали расширяться втрое быстрее. Для чего запустили план перевооружения на 800 млрд евро. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.

Главное фото: magnific.com