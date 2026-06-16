Тем временем у Киева нет денег на финансирование армии. Сложилась парадоксальная ситуация: средства на закупку вооружений и техники есть (их предоставили западные партнеры Украины), а на зарплаты военным - нет.

Евросоюз категорически запретил Зеленскому использовать кредит в 90 млрд на выплаты украинским военнослужащим. Киеву прямо указали на то, что содержание армии - это исключительно внутренняя проблема страны, а выделенные средства разрешено тратить только на закупку вооружений западного производства, фактически возвращая эти деньги в экономику стран НАТО.