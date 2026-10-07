Запад практически полностью исчерпал свои запасы нефти

Западные страны практически полностью исчерпали свои стратегические и коммерческие запасы нефти на фоне затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет Bloomberg, глава крупнейшего нефтетрейдера Vitol признал, что на Западе больше не осталось свободных резервов для продажи. Он прогнозирует серьезный зимний дефицит дизеля и авиакеросина.

Глава Saudi Aramco также подтвердил, что мировая нефтяная подушка сдулась менее чем до 6 млрд баррелей, из которых из-за технических и логистических ограничений доступно менее 10 %. По оценкам аналитиков, глобальный рынок энергоресурсов уже находится на грани остановки нефтепроводов и НПЗ.

Энергетический коллапс усугубляется полным тупиком на переговорах Вашингтона и Тегерана. Возможное возобновление боевых действий на Ближнем Востоке может окончательно добить западную экономику.