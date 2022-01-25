Уже несколько месяцев Запад и официальный Киев раскручивают информационную пропаганду о якобы возможном вторжении России в Украину. В Кремле называют их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Именно Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося военного освоения территории Украины альянсом.

Острых моментов на местах хватает и без российского вмешательства. Массовую драку и погром устроил в Одесском горсовете возмущенный депутат. Его не допустили к участию в заседании земельной комиссии. Вопрос там решался важный - о выделении участков под застройку. Тут и не разберешь, кто здесь борец с коррупцией.