Запад использует украинские силы как оружие в прокси-войне с Россией

НАТО привыкло играть в войну чужими руками. Так они меняли миропорядок, устраивали госперевороты и на этом строили свою экономику, продавая оружие во время военных конфликтов. Интересный факт: с начала российской спецоперации оружейные корпорации США подорожали на 11 % на фоне увеличения поставок оружия Украине. Капитализация восемнадцати оборонных предприятий США выросла с 491 млрд до 544 млрд долларов. Это данные Кильского института мировой экономики. Члены НАТО не скупятся на вооружение, которое, впрочем, испаряется в Украине. Война - дело прибыльное, в том числе для властей самой Незалежной, которая готова воевать до последнего украинца. Факт остается фактом: прокси-война в разгаре.

Ксения Лебедева подробнее об этом в авторской рубрике.

Меня сильно удивляют люди, которые до сих пор считают, что военные действия на территории Украины ведутся исключительно между Россией и Украиной, и, мол, НАТО, в частности, США и Британия там не играют никакой роли. Они всего лишь оружие подают, продают, а еще обучают украинских военных и передают разведданные. Странная ситуация выходит: вроде вместе, но порознь. Наверное, такое возможно, но не в этом случае. Возьмем, к примеру, встречу глав оборонных ведомств стран НАТО по украинскому вопросу и помощи для общеевропейско-украинско-американской победы.

Спасибо вам за то, что так быстро собрались на это историческое заседание консультативной группы по обороне Украины. Это экстраординарное собрание, на котором сегодня представлено более 40 стран. Мы здесь еще для того, чтобы помочь Украине выиграть борьбу с несправедливым вторжением России и укрепить обороноспособность Украины перед лицом завтрашних вызовов.

Глава Пентагона при этом подчеркивает, что "Украина искренне верит, что может победить, и в это верим все мы". Странно звучит, не правда ли: "И в это верим все мы". Но США не просто верят, но еще и напрягают других участников НАТО активизироваться и подавать снаряды несчастному Зеленскому. Только на конец апреля союзники Украины обязались оказать помощи на сумму более $5 млрд. Послушайте мнение американского военного аналитика: "Они побеждают на востоке. Это было их целью все это время. Они выполняют свою задачу. Это специальная военная операция, но мы ее называем сейчас войной. Я не думаю, что Россия перешла эти границы, но это де-факто прокси-война между Западом и Россией с использованием НАТО, с использованием украинских сил как оружия НАТО. Цель этого - уничтожить Россию".

Буквально на днях состоялось второе заседание рамштайнского состава. Вот интересно, когда НАТО признает, что ведет войну против России руками Украины? Всем очевидно, что это прокси-противостояние со стороны в первую очередь США. На виртуальном заседании по Украине собрались снова министры обороны более сорока стран. Интересно, что вел это заседание министр обороны США Ллойд Остин. Он отметил некоторый прогресс после первой встречи. Что за прогресс? США выделили еще денег на вооружение Украины? Или падение Украины стало на шаг ближе? Американец отметил военную технику Австралии, Канады и Великобритании, которую они предоставили Украине после первой встречи. Теперь же министры других стран должны были доложить, как они помогают Украине - такой своего рода отчет. В этот раз к клубу "Рамштайн" по милитаризации Украины добавились еще Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово. То есть это не страны - участницы НАТО, а просто клуб помощи Украине? НАТО по-прежнему не участвует в военных действиях в Украине?

После виртуальной встречи в формате "Рамштайн" министр обороны Украины выложил в соцсети фотоизображения "Звезды Смерти" из "Звездных войн". Что он хотел этим сказать, остается лишь догадываться, хотя ему лучше бы подумать, как он будет жить после денацификации и демилитаризации, а не пересматривать культовую сагу. Но у некоторых возникли подозрения, что, мол, это знак того, что Украине хотят предоставить какое-то оружие нового поколения. Собственно, примерно об этом же он сообщил и в своем "Твиттере": "Я благодарен Ллойду Остину за его лидерство в формате "Рамштайн", к которому присоединилось больше стран. На нашей следующей встрече я ожидаю сообщить о результатах использования систем, которые обсуждали сегодня партнеры, которые должны изменить правила игры на поле боя".

Все события, которые сейчас развиваются вокруг Украины, где замешано НАТО, как всегда, предвидел наш Президент. Послушайте, что он сказал в конце февраля.





Америка является единственной страной-выгодополучателем того, что происходит здесь. И Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Ясно, что Китай и Россия - это основные конкуренты Америки, вот эту проблему они решают. Но заметьте, дошли уже до войны, но сами публично заявляют НАТО, Америка: нет-нет мы туда не пойдем, воевать в Украине мы не будем. Вы слышали эти все заявления. Как всегда, чужими руками. А сами будут стоять за литовцами, за украинцами. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Помните, как в Бучу приезжала Урсула фон дер Ляйен со своей свитой?

Здесь произошло невообразимое. Мы увидели жестокое лицо армии Путина. Мы увидели безразличие и хладнокровность, с которыми они проводили оккупацию города.

Думаете, она приезжала поддержать Зеленского?

Она приезжала поговорить о вещах, о которых по телефону не говорят, и уточнить, какая помощь еще нужна. И Борис Джонсон не просто так навещал Зеленского в Киеве. Там сплошь и рядом работает МI6, не исключено, что провокация в Буче тоже их рук дело. При этом он как король разгуливает по улицам Киева, а его еще и благодарят.

Здравствуйте. Я рад, я так рад Вас видеть. Я люблю Британию. Она спасла нас. Я, мои дети, мои внуки будем про это помнить.