Современная война "до последнего украинца" с подачи Запада идет не только на поле боя. Украинские аграрии сокращают размеры посевных площадей и заявляют о нерентабельности своего бизнеса. В следующем году неизбежно сократится и урожай пшеницы, и экспортные возможности Украины. В ЕС и Америке традиционно обвиняют в этом Москву. На самом же деле страна остается без хлебных угодий совсем по другим причинам. Из-за политики Запада Украина лишается специалистов, которые умеют удобрять, ухаживать за полями, собирать урожай, а еще смеют пенять на выход России из зерновой сделки. На самом деле то зерно оседало в Европе, а спецсуда тайно подвозили украинцам военные грузы.