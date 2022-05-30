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Запад наращивает поставки оружия Украине
Страны Запада продолжают массовые поставки оружия Украине. Киев получил от Варшавы 18 самоходных артиллерийских установок "Краб". Также польские инструкторы обучили работе с техникой около сотни украинских солдат. Сейчас, сообщает польское радио, в распоряжении ВСУ не менее 24 западных гаубиц, которые выполняют около шести выстрелов в минуту с максимальной дальностью до 40 километров. Если украинские власти думают, что союзники помогают из высоких побуждений, то очень сильно заблуждаются.
Варшава предлагает, чтобы все деньги на восстановление Украины шли через Польшу. И чтобы именно в Варшаве располагался центр по восстановлению Украины, объединяющий различные, предназначенные для этого финансовые фонды. Об этом четко заявил польский вице-премьер. Речь не только о центре логистики, а именно о сосредоточении в Польше всех проукраинских финансовых потоков.
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