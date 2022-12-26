Запад настроен на "полную и безоговорочную победу Киева" - замглавы МИД РФ

"Иными словами, по логике Киева и Запада мы должны уйти с освобожденных территорий, восстановить все разрушенное, выплатить репарации, сесть в тюрьму, и только после этого украинцы соизволят вернуться к переговорам. Этот абсурд высмеял бы сам Зеленский, если бы не стал президентом, а продолжал играть в КВН. Подобные предварительные условия не могут служить основой для конструктивного разговора", - подчеркнул Галузин.