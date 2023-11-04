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Запад обсуждает с Киевом начало мирных переговоров с Москвой - СМИ
США и Европа обсуждают с Киевом, на какие жертвы придется пойти во имя мира, информирует NBC. Отмечается, что беседы прошли на фоне опасений, что украинский конфликт зашел в тупик, а у Запада не получится продолжать оказывать помощь Украине. Кроме того, иностранные официальные лица подчеркивают, что "осталось время до конца года", прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.
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