Запад обсуждает с Киевом начало мирных переговоров с Москвой - СМИ

США и Европа обсуждают с Киевом, на какие жертвы придется пойти во имя мира, информирует NBC. Отмечается, что беседы прошли на фоне опасений, что украинский конфликт зашел в тупик, а у Запада не получится продолжать оказывать помощь Украине. Кроме того, иностранные официальные лица подчеркивают, что "осталось время до конца года", прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.