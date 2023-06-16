Союзники Киева обучили почти 60 тыс. военнослужащих ВСУ. Еще более 6 тыс. при участии 33 стран проходят тренировки в настоящее время. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

Вот только ВСУ "платит ужасную цену" за попытку наступать. А вперед украинцев гонит долг Зеленского перед Байденом и Западом. К такому выводу пришли журналисты "Вашингтон Пост". В газете вышел материал под заголовком "Солдаты на передовой украинского контрнаступления платят дорогой ценой".