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Запад обучил почти 60 тыс. военнослужащих ВСУ, еще более 6 тыс. проходят тренировки

Союзники Киева обучили почти 60 тыс. военнослужащих ВСУ. Еще более 6 тыс. при участии 33 стран проходят тренировки в настоящее время. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США.

Вот только ВСУ "платит ужасную цену" за попытку наступать. А вперед украинцев гонит долг Зеленского перед Байденом и Западом. К такому выводу пришли журналисты "Вашингтон Пост". В газете вышел материал под заголовком "Солдаты на передовой украинского контрнаступления платят дорогой ценой".

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