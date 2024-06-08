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Запад планировал разделить Россию на части

Одно из направлений агрессивной стратегии Запада - план раздела России на части. Это подтвердила экс-глава МИД Австрии. По ее словам, она и ранее слышала от сотрудников Атлантического совета - известного аналитического центра в Штатах - заявления о дезинтеграции России.

Прямо сейчас мы являемся свидетелями самых длительных и масштабных учений НАТО в истории. И весь сценарий заключается в том, чтобы отрезать Калининград от Балтийского моря. Мы видим, происходит то, что, конечно, требует реакции России.
Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрии

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