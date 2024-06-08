Запад планировал разделить Россию на части

Прямо сейчас мы являемся свидетелями самых длительных и масштабных учений НАТО в истории. И весь сценарий заключается в том, чтобы отрезать Калининград от Балтийского моря. Мы видим, происходит то, что, конечно, требует реакции России.

Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрии