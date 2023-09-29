Запад плавно открещивается от Украины? А СМИ начинают считать убытки на украинской кампании и обвинять Зеленского в воровстве

В западном обществе, как и политическом истеблишменте, похоже, намечается серьезный раскол. Украина находится в отчаянном положении. Это связано и с тем, что помощь, обещанная на этот год США в размере свыше 3 млрд. долларов, до сих пор не получена. На следующий год необходимо до 14 млрд.

В то время как убытки от военной кампании на Украине велики. О политических просчетах - авторский комментарий Марии Петрашко.

Кажется, страны Запада начали о чем-то догадываться! Подумала я, увидев целый калейдоскоп призывов остановить спонсорство Украины в западной прессе.

Не прошло и парочки лет, как в Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне поняли, что украинцев где купил, там и потерял? И что не собирались в Киеве завоевывать территории, подконтрольные России, и атаковать Россию. В команде во главе с комиком и режиссером - срежиссировали "контрнаступ", дабы получить многомиллиардный гонорар.

Украинское правительство устроило кровавое шоу ради оправдания тех миллиардов долларов, что ему выделили из западных госбюджетов. New Statesman

Милли уходит с поста председателя в решающий для Украины момент - вступающий в должность председатель теперь должен балансировать между уставшей от войны Европой и ослабевающим интересом к США. Politico

Конечно, когда уже слили все старое вооружение. Бесплатно, по факту, утилизировав его на Украине, можно начинать жаловаться на нехватку оружия и приостанавливать его поставки. Это мы сейчас про европейскую тактику. Ведь у Вашингтона немного иначе - их ВПК штампует только в путь, делясь откатами с политической элитой. Так вот, Евросоюз устал от Украины, конечно, по экономическим причинам, вплетающимся в политическую конъюнктуру. Западные СМИ с удивлением отмечают, пророссийские симпатии в регионе. Например, в таких странах, как Чехия и Словакия, Хорватия, чей президент Зоран Миланович критиковал западные страны за поставки нефти на Украину. Варшава эффектно и публично наложила на Украину... эмбарго на ввоз зерна. Сделали это, кстати, и Венгрия, Хорватия со Словакией, которая, как и Польша, готовится к выборам. И в обеих странах основной электорат правящих партий - фермеры. А не украинцы... и, скорее всего, в Словакии появится более пророссийская коалиция. Премьер страны уже пригрозил прекращением поставок оружия Украине. А Венгрия - самый вменяемый европейский игрок - Будапешт блокирует пакет денежной помощи Украине от Евросоюза, пока Венгрии не отдадут причитающиеся ей деньги из европейских фондов.

У венгерского премьера Виктора Орбана появилось целое сообщество поклонников в США - им ныне восхищаются многие республиканцы, и нравится им в лидере Венгрии, в том числе его желание как можно скорее добиться мира на Украине. The Washington Post

Да, в Штатах далеко не все поняли расклад за траты на Украину. Своих проблем валом. А демократы байденовские все выпрашивают денег на украинскую ненасытную содержанку. Только вдумайтесь, госдолг США - 33 трлн долларов!

Зеленский что, избран в Конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы, где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы? КевинМаккарти, представительРеспубликанской партии США

Нам нужно прекратить отправлять деньги на Украину. У нас серьезная проблема с расходами внутри страны… Не говоря уже о том, что молодые гибнут без всякой причины. Twitter Илона Маска

Американские власти больше не могут толком оправдать поставки своего оружия, которым и пользоваться никто не умеет. Оказывается, прежде чем научить украинцев использовать F-16, их пришлось учить английскому. Видимо время позволяет.

У меня нет точных данных о том, когда люди перейдут от обучения языка к обучению пилотов. Но да, обучение английскому языку уже началось. Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона

Страны коллективного Запада вбухали миллиарды долларов на проукраинскую и русофобную пропаганду. Чтобы в итоге начинать вещать хотя бы отрывки правды. Глядишь, через годик и про 9-летние зверсвта ВСУ на Донбассе расскажут.

Ведущие мировые СМИ Би-би-си, Си-эн-эн и самые мелкие прикормыши в телеграмах старательно отрабатывали магистральные темы фейками: от Бучи до Драмтеатра в Мариуполеи затоплению в Каховке. Ложь стоит очень дорого. Но расплата у Запада еще впереди. Санкции не сработали. Как и западный план по превращению богатых земель Донбасса, да и всей России, да и Беларуси в бесплатную ну или очень дешевую ресурсную базу. Жители Евросоюза и Штатов начали задаваться логичными вопросами: а зачем мы отдаем столько денег какой-то Украине, если у самих проблем валом и как раз из-за этой самой украинской военной заварушки - проблемы растут? И что они видят в ответ?