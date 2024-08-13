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Запад поддержал вторжение Украины в Курскую область
Германия вовсю поддерживает безумные планы Киева. Бундестаг в связи с событиями в Курской области предлагает поставить Украине больше танков. А Госдеп США заявил о полной поддержке вторжения.
Лишь спустя почти неделю западные правительства сориентировались в ситуации. Хотя партнеры Киева отрицают тот факт, что давали разрешение украинской армии на применение своего оружия, вопрос этот уже активно обсуждается. Лондон пока свой запрет на такое применение сохраняет, пишут британские издания. Зато Вашингтон уже обсуждает с Киевом возможность либо полностью снять, либо ощутимо смягчить ограничения на использование своего оружия. Итальянцы же изучают, а не является ли нарушением их конституции применение поставленных ВСУ ракет и бронетехники.
Между тем, выяснилось, что единоличное решение о начале военной авантюры в Курской области принимал Зеленский, причемукраинский генералитет был категорически против. Масштабность атак и широкая их география заставляют предположить существование у Киева какого-то плана, однако даже западные СМИ теряются в догадках,в чем его смысл.
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