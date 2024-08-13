Запад поддержал вторжение Украины в Курскую область

Лишь спустя почти неделю западные правительства сориентировались в ситуации. Хотя партнеры Киева отрицают тот факт, что давали разрешение украинской армии на применение своего оружия, вопрос этот уже активно обсуждается. Лондон пока свой запрет на такое применение сохраняет, пишут британские издания. Зато Вашингтон уже обсуждает с Киевом возможность либо полностью снять, либо ощутимо смягчить ограничения на использование своего оружия. Итальянцы же изучают, а не является ли нарушением их конституции применение поставленных ВСУ ракет и бронетехники.