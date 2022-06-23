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Запад поставил Киеву 12 самоходных артиллерийских установок
Главные "миротворцы" продолжают накачивать Украину оружием. Германия совместно с Нидерландами поставила Киеву 12 самоходных артиллерийских установок. Об этом доложила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Это уже 6-й вид артиллерии - калибра 155 мм, который Запад передает Киеву. И хотя подобные действия никоим образам не приближают мир в Украине, а лишь затягивают боевые действия, в Евросоюзе это мало кого волнует. Ведь главная цель таких поставок не полная победа Киева, а максимальное затягивание конфликта.
Житель Днепра бросил гранату в детей
Розданное Зеленским оружие, кому попало, продолжает калечить и убивать людей. Конкретный факт. В Днепре мужчина бросил гранату в детей. По предварительной информации, пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали. По месту жительства преступника правоохранители обнаружили еще оружие.
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