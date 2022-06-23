Запад поставил Киеву 12 самоходных артиллерийских установок

Главные "миротворцы" продолжают накачивать Украину оружием. Германия совместно с Нидерландами поставила Киеву 12 самоходных артиллерийских установок. Об этом доложила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Это уже 6-й вид артиллерии - калибра 155 мм, который Запад передает Киеву. И хотя подобные действия никоим образам не приближают мир в Украине, а лишь затягивают боевые действия, в Евросоюзе это мало кого волнует. Ведь главная цель таких поставок не полная победа Киева, а максимальное затягивание конфликта.