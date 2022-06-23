ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Запад поставил Киеву 12 самоходных артиллерийских установок

Главные "миротворцы" продолжают накачивать Украину оружием. Германия совместно с Нидерландами поставила Киеву 12 самоходных артиллерийских установок. Об этом доложила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. Это уже 6-й вид артиллерии - калибра 155 мм, который Запад передает Киеву. И хотя подобные действия никоим образам не приближают мир в Украине, а лишь затягивают боевые действия, в Евросоюзе это мало кого волнует. Ведь главная цель таких поставок не полная победа Киева, а максимальное затягивание конфликта.

Житель Днепра бросил гранату в детей

Розданное Зеленским оружие, кому попало, продолжает калечить и убивать людей. Конкретный факт. В Днепре мужчина бросил гранату в детей. По предварительной информации, пострадавшего ребенка с травмами госпитализировали. По месту жительства преступника правоохранители обнаружили еще оружие.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все