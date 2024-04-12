Испытать новое и утилизировать старое - такова тактика Британии в передаче оружия для Киева. Министр обороны Туманного Альбиона заявил, что Лондон планирует принять на вооружение лазерную систему DragonFire к 2027 году и работает над отправкой новинки в Украину. В январе оружие прошло первые испытания и, по словам Гранта Шэппса, лазер необязательно должен быть на 100 процентов идеальным, чтобы украинцы заполучили его в свои руки.

Я представил новое оружие под названием "Драконий огонь", которое является средством поражения, способным уничтожать, например, ракеты хуситов или приближающиеся беспилотники. Это потрясающая технология, которую Великобритания внедряет впервые. Один выстрел из такого оружия стоит около 10 фунтов по сравнению с сотнями тысяч, необходимыми для использования ракет...

Я представил новое оружие под названием "Драконий огонь", которое является средством поражения, способным уничтожать, например, ракеты хуситов или приближающиеся беспилотники. Это потрясающая технология, которую Великобритания внедряет впервые. Один выстрел из такого оружия стоит около 10 фунтов по сравнению с сотнями тысяч, необходимыми для использования ракет...

Впрочем, Шэппс не скрывает, что намерен добиться более быстрого выпуска лазерной установки, а для этого необходимо испытание пушки в реальных полевых условиях. Украина для этого подходит лучше всего. Страна в буквальном смысле стала испытательным полигоном для западного оружия. Это открыто признавал и экс-глава Минобороны Британии Уоллес, и сами украинские чиновники, призывающие направлять "незалежной" любые образцы оружия. Не отказались даже от радиоактивного оружия - тысячи разорвавшихся американских и английских снарядов с обедненным ураном теперь отравляют украинскую землю.