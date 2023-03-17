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Запад продолжает готовить Украину к весеннему наступлению
Запад продолжает готовить Украину к весеннему наступлению - его вовсю анонсируют американские и европейские журналисты, которые, похоже, знают о планах генштаба ВСУ больше, чем сам генштаб. Бельгия отправляет Киеву 240 военных грузовиков "вольво", при этом страна располагает только четырьмя сотнями таких машин, из-за чего армейские гаражи рискуют просто опустеть. Похожая ситуация в Германии. Страна отправила 18 танков "Леопард" на Украину, еще 8 перебросила в Литву для защиты, как заявлено, "восточных рубежей НАТО". Еще 200 "Леопардов" бундесвера просто не на ходу. В итоге, раздарив танки, Германия располагает теперь совсем небольшим парком - в нем 64 машины, которых недостаточно для реализации даже самых скромных оперативно-тактических задач. Пока страны НАТО заботятся, чтобы не рухнул фронт, Евросоюз следит, чтобы не посыпался тыл. Брюссель в понедельник перечислит Киеву полтора миллиарда евро микрофинансовой помощи. В общем, от наступления Украине никак не увильнуть: Запад считает, что весна - лучшая пора для того, чтобы удобрить поля трупами и полить кровью.
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