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Запад продолжает накачивать Украину оружием
Правительство Германии впервые опубликовало список отправленных вооружений, а также план дальнейших поставок. Здесь и самоходные гаубицы, и бронетранспортеры. Разведывательные дроны, зенитные самоходные установки "Гепард" - поставленных вооружений и материалов - 38 позиций, запланированных - еще 25.
Также стало известно, что Словакия передаст Киеву 12 истребителей МиГ-29. Однако поставить самолеты могут только при выполнении условия, если Польша и Чехия договорятся защищать воздушное пространство страны до тех пор, пока она не получит F-16 из США.
Постоянный представитель России при ООН в очередной раз обвинил страны Запада и США в затягивании кризиса на Украине, однако заверил, что Россия доведет спецоперацию до конца.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:
Вы тратите миллиарды на опосредованную войну с Россией до последнего украинца. Это и есть настоящее подстрекательство к насилию с вашей стороны. Вы потворствуете оголтелой русофобии в своих странах, потакая давно помешавшимся на ней полякам, чехам и прибалтам. В ваших странах даже появились наклейки на магазинах и барах, что там не обслуживают русских. Чем это отличается от расизма?
Василий Небензя подчеркнул, что западными усилиями "агонию киевского режима" можно "лишь затянуть, но не остановить".
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