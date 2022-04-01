Запад продолжает поставки вооружения в Украину

Милитаризация Украины на практике. США завершили передачу пакета военной помощи Киеву на 350 миллионов долларов, которую месяц назад утвердил Байден. Позже решено было отправить еще один пакет помощи на 200 миллионов, и это тоже практически выполнено. В то же время Запад отдает Киеву десятки тысяч противотанковых средств и ПЗРК. Параллельно Пентагон заключает контракты на производство этой техники, чтобы ее запасы сохранялись в нужных Вашингтону объемах. Великобритания собирается направить в Украину артиллерийские системы более дальнего действия и еще больше зенитных управляемых ракет.