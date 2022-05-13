Запад продолжает выделять финансирование Киеву и давить на Россию

"Миротворческую" роль продолжат играть страны "Большой семерки" в украинском конфликте. Государства продолжат выделять финансирование Киеву и давить на Россию. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

На другом полушарии все чаще возникают вопросы в резонности такой широкой помощи. Очередной законопроект о поставке оружия Украине заблокировал сенатор от штата Кентукки. Выступая в Конгрессе, Рэнд Пол заявил: подобная поддержка Киеву навредит своей же экономике в условиях высокой инфляции в США, роста госдолга и падения курса американского доллара.