США, Великобритания, Франция, Италия, Германия продолжают оказывать Киеву военную поддержку. Как сообщает Wall Street Journal, США отправляют в Украину советские системы ПВО. По данным издания, Пентагон годами тайно приобретал советскую технику в рамках подпольной программы для изучения российских военных технологий и теперь их отправляет в Украину, в том числе комплексы "Оса". На фоне всей этой милитаризации Евросоюз и США планируют усилить санкционное давление на Россию. При этом своими попытками наказать Кремль ЕС лишь разжигает топливный кризис в Европе.