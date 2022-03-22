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Запад продолжит конфронтацию с Россией
США, Великобритания, Франция, Италия, Германия продолжают оказывать Киеву военную поддержку. Как сообщает Wall Street Journal, США отправляют в Украину советские системы ПВО. По данным издания, Пентагон годами тайно приобретал советскую технику в рамках подпольной программы для изучения российских военных технологий и теперь их отправляет в Украину, в том числе комплексы "Оса". На фоне всей этой милитаризации Евросоюз и США планируют усилить санкционное давление на Россию. При этом своими попытками наказать Кремль ЕС лишь разжигает топливный кризис в Европе.
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