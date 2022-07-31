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Запад прозрел - единство лидеров ЕС пошатнулось
"Кризис раздора". Единство Евросоюза в отношении России столкнулось с тяжелым испытанием на фоне роста инфляции и возможных мер по энергосбережению – сообщает Financial Times . Журналисты издания задаются вопросом: смогут ли лидеры стран ЕС сохранять единство или же единый фронт рухнет, когда население на фоне роста цен вынудит их смягчить антироссийские санкции? В вопросе энергетики это единство уже выглядит не таким прочным, как могло бы быть, - подчеркивается в публикации.
С риском затяжного спада в экономике, сопровождаемого ростом цен, уже столкнулись в США - заявляют местные экономисты. Эксперты подчеркивают: речь идет о вероятности перехода в состояние затяжной стагфляции, при которой наблюдается спад в экономике и рецессия одновременно с высокими темпами роста потребительских цен.
В Гаване из-за кризиса в августе начнут отключать электроэнергию. В столице Кубы запланированы четырехчасовые отключения с периодичностью каждые три дня. Отмечается, что подобные меры стали следствием усиления экономического кризиса. Он начался с санкций США в отношении Кубы, усугубился пандемией, а затем и ситуацией вокруг Украины.
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