Запад прозрел - единство лидеров ЕС пошатнулось

"Кризис раздора". Единство Евросоюза в отношении России столкнулось с тяжелым испытанием на фоне роста инфляции и возможных мер по энергосбережению – сообщает Financial Times . Журналисты издания задаются вопросом: смогут ли лидеры стран ЕС сохранять единство или же единый фронт рухнет, когда население на фоне роста цен вынудит их смягчить антироссийские санкции? В вопросе энергетики это единство уже выглядит не таким прочным, как могло бы быть, - подчеркивается в публикации.

С риском затяжного спада в экономике, сопровождаемого ростом цен, уже столкнулись в США - заявляют местные экономисты. Эксперты подчеркивают: речь идет о вероятности перехода в состояние затяжной стагфляции, при которой наблюдается спад в экономике и рецессия одновременно с высокими темпами роста потребительских цен.