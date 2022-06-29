ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Запад собирается воевать "до последнего украинца"

В Мадриде продолжается обсуждение новой стратегической концепции Североатлантического альянса. Резкое заявление со стороны премьера Бельгии - Александер Де Кроо сказал, что конфликт между Россией и Украиной должен быть решен только "на поле боя", а Североатлантический альянс продолжит поставлять необходимое вооружение и технику Киеву.

Неожиданное заявление сделал и Байден: глава Белого дома попросту запутался в словах и случайно назвал альянс угрозой самому себе.

Байден назвал НАТО угрозой

Сонный Джо, как всегда, отметился и неоднозначным поведением. При встрече с королевской четой Испании в нарушение этикета первой приветствовал королеву, а не короля. А затем попытался ее приобнять, позируя для фотосессии. Затем Сонный Джон потерялся на званом обеде, несмотря на подсказки, не мог определиться, куда же ему сесть.

Несмотря на все казусы, по итогам встречи лидеров альянса достигнуто соглашение - Турция все же согласилась поддержать кандидатуру Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Как пояснили в канцелярии турецкого президента, Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с ними относительно борьбы с Рабочей партией Курдистана. Также достигнута договоренность об обмене разведданными в борьбе с терроризмом. Кроме того, Стокгольм и Хельсинки пообещали снять эмбарго на поставки продукции турецкой оборонной промышленности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все