Запад собирается воевать "до последнего украинца"

В Мадриде продолжается обсуждение новой стратегической концепции Североатлантического альянса. Резкое заявление со стороны премьера Бельгии - Александер Де Кроо сказал, что конфликт между Россией и Украиной должен быть решен только "на поле боя", а Североатлантический альянс продолжит поставлять необходимое вооружение и технику Киеву.

Неожиданное заявление сделал и Байден: глава Белого дома попросту запутался в словах и случайно назвал альянс угрозой самому себе.

Байден назвал НАТО угрозой

Сонный Джо, как всегда, отметился и неоднозначным поведением. При встрече с королевской четой Испании в нарушение этикета первой приветствовал королеву, а не короля. А затем попытался ее приобнять, позируя для фотосессии. Затем Сонный Джон потерялся на званом обеде, несмотря на подсказки, не мог определиться, куда же ему сесть.