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Запад США страдает от засухи
В Калифорнии сообщают о быстро распространяющихся пожарах. К северу от Лос-Анджелеса всего за пару часов выжжено 30 гектаров. Пламя почти вплотную подобралось к жилым зданиям. Пока на западе сухо, на востоке бушует тропический циклон "Кристобаль". Сильный порывистый ветер, обильные осадки привели к перебоям в подаче электроэнергии в Алабаме. Система канализации не справляется. Затоплены улицы. В Луизиане похожая ситуация. Из-за выхода из берегов озера Пончартрейн власти штата предупреждают о наводнениях на прилегающих территорий.
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