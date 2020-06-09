Запад США страдает от засухи

В Калифорнии сообщают о быстро распространяющихся пожарах. К северу от Лос-Анджелеса всего за пару часов выжжено 30 гектаров. Пламя почти вплотную подобралось к жилым зданиям. Пока на западе сухо, на востоке бушует тропический циклон "Кристобаль". Сильный порывистый ветер, обильные осадки привели к перебоям в подаче электроэнергии в Алабаме. Система канализации не справляется. Затоплены улицы. В Луизиане похожая ситуация. Из-за выхода из берегов озера Пончартрейн власти штата предупреждают о наводнениях на прилегающих территорий.



