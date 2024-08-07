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Запад требует от Киева мобилизовать 18-летних украинцев
Запад требует от Киева, чтобы мужчин забирали на фронт с 18 лет. По словам одного из депутатов Верховной рады Украины, этот вопрос периодически поднимается, так как именно молодежь с точки зрения физических и психологических качеств может активно воевать.
Однако руководство "незалежнай" пока снижать возраст призыва не планирует. Накануне комитет Рады поддержал законопроект, который полностью запрещает мобилизацию граждан младше 25 лет.
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