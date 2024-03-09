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Запад целенаправленно вбрасывает в информационное поле мысль о неизбежности войны
Запад продолжает умышленно и целенаправленно вбрасывать в информационное поле мысль о неизбежности войны. Так, Politico сообщает, что французская армия готовится к высокоинтенсивному военному конфликту в Европе против врага, который сравним по огневой мощи с французской армией. "Потенциальных врагов не называют, однако обучение направлено на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия". Не скрывает своих разрушительных планов относительно Москвы и Германия. Ранее сербское издание "Политика" сообщало: "Немцы готовятся к войне якобы оборонительной и должны вкладываться во все, начиная с боеприпасов". Журналисты подчеркнули, что немцы, скорее всего, пойдут на эскалацию конфликта, чтобы спасти киевское правительство от краха.
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