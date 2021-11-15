Запад усиливает военную помощь Украине

Соединенные Штаты активно расшатывают регион. Они вновь вооружают Украину. Киев получил около 80 тонн боеприпасов - это четвертая поставка в рамках военной помощи в размере 60 миллионов долларов. Все для "стабильной, демократической и свободной Украины", по крайней мере, так пояснили в американском посольстве в Киеве.

Ранее Великобритания заявила, что готова перебросить 6 тысяч военнослужащих в Украину якобы для предотвращения "угрозы со стороны России". Тем временем, сама Украина разместила уже более 5 с половиной тысяч человек и 700 единиц аварийно-спасательной техники у границы с Беларусью. Госслужба страны по чрезвычайным ситуациям объяснила этот шаг необходимостью оперативного реагирования в случае осложнения миграционного кризиса.