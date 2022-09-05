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Частично отключено освещение на улицах Риги и Вильнюса, власти Германии готовятся к протестам
В Прибалтикечастично отключено освещение на улицах в Риге и Вильнюсе, отказываются от ночной иллюминации магазины. В Латвии на час раньше будут закрываться торговые центры, по мере сокращения светового дня часы работы будут урезаны еще больше.
Неудивительно, что правительства сталкиваются с ростом недовольства собственных граждан. Власти Германии готовятся к протестам. Чтобы успокоить людей, правительство подготовило программу помощи населению на 65 миллиардов евро. Таких мер, скорее всего, недостаточно, поэтому с октября улицы страны станет патрулировать не только полиция, но и армия. Это должно помочь успокоить недовольных.
Торжество абсурда не ограничивается территориальными рамками отдельно взятой страны. Запад продолжает испытывать на себе последствия собственных же санкций. Цены на бензин в Австралии достигли максимума за полтора десятилетия. Они уверенно перешагнули за 2 доллара и останавливаться не намерены. Поскольку автотранспорт - основное средство доставки грузов в пределах страны-континента, власти ждут резкого роста инфляции. В настоящий момент она и без того 6 с лишним процентов.
Фото для иллюстрации: pixabay.com
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