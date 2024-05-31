Историю Европы продолжают корректировать так, как выгодно нынешним Вашингтону и Брюсселю - то есть, Россию буквально вычеркивают. Франция отозвала направленное ранее приглашение Москве принять участие в праздновании 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Присутствие российских представителей посчитали недопустимым в Киеве, и Франция не сочла возможным отказать. Таким образом у Советского Союза и его наследников пытаются всеми силами отбирать победу во Второй мировой.