Пентагон намерен поставить Украине еще 25-30 ракетных систем залпового огня HIMARS. Однако американцы исключают возможность передачи боеприпасов, способных наносить удары на дистанции до 300 километров. Однако уже имеющиеся HIMARS, которых ВСУ получило более десятка, активно используются Киевом для нанесения ударов по населенным пунктам и городской инфраструктуре. Например, мост в Херсонеобстреливается каждый деньименно из этих ракетных систем.



В целом же Запад все менее активно снабжает Киев современным оружием. За июнь в денежном выражении такие поставки снизились почти втрое. Соединенные Штаты отказали Украинев беспилотниках "Серый орел", а немцы заявляют, что у них больше нет оружия для ВСУ.



Больше всего у Киева претензий к Германии. Например, танки Gepard были обещаны еще два месяца назад, но первые поступят лишь в начале будущего года и будут передаваться Украине по одной штуке в месяц. Причина снижения активности поставщиков - неудачи ВСУ и появление западного оружия на черном рынке.