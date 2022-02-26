Запад ввел персональные санкции против руководства России

Минфин США вслед за Евросоюзом ввел санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Лаврова, глав Генштаба и Минобороны России. Санкции включают блокировку активов в юрисдикции США, а также запрет на сделки с ними для американцев. Ранее санкции против российского президента и чиновников ввели Евросоюз, Великобритания и Канада.



При этом запрещать поездки Путину и Лаврову в ЕС не будут в надежде на возможность переговоров.

Особую позицию заняла Сербия, отказавшись поддерживать санкции против российского руководства.