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Запад ввел персональные санкции против руководства России

Минфин США вслед за Евросоюзом ввел санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Лаврова, глав Генштаба и Минобороны России. Санкции включают блокировку активов в юрисдикции США, а также запрет на сделки с ними для американцев. Ранее санкции против российского президента и чиновников ввели Евросоюз, Великобритания и Канада.

При этом запрещать поездки Путину и Лаврову в ЕС не будут в надежде на возможность переговоров.
Особую позицию заняла Сербия, отказавшись поддерживать санкции против российского руководства.

Также Россия получила официальные уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу и Чехию. Сейчас в Москве оценивают ответные меры. Ранее Министерство транспорта Великобритании запретило российским частным самолетами полеты в Соединенное Королевство.



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